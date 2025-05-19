Британця засудили за участь у крадіжці золотого унітазу з будинку Черчилля

36-річний чоловік був засуджений у Великій Британії за участь у крадіжці золотого унітазу з Бленхеймського палацу, де народився Вінстон Черчилль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

У березні 36-річний Фредерік Доу був визнаний винним у змові з метою конвертації або передачі майна, отриманого злочинним шляхом.

У понеділок у Королівському суді Оксфорда суддя Ян Прінгл засудив Доу до 21 місяця ув'язнення з відстрочкою на два роки і зобов'язав його відпрацювати 240 годин неоплачуваних робіт.

Суд визнав доведеним, що чоловік допоміг продати частину золота після скоєння злочину у вересні 2019 року.

Що саме сталося з відомим унітазом з палацу, де народився Вінстон Черчилль, до кінця не з'ясовано. Інший підсудний був визнаний винним у крадіжці, а ще один чоловік визнав свою провину за тим самим звинуваченням. Четвертий був виправданий. Вироки у кожній з цих справ ще не винесені.

Повністю функціональний туалет під назвою "Америка" мав страхову вартість 4,75 мільйона фунтів (приблизно 5,64 мільйона євро). Він був створений італійським художником Мауріціо Каттеланом і був центральним експонатом виставки в розкішному маєтку в Оксфордширі, де 30 листопада 1874 року народився майбутній прем'єр-міністр Британії.

Золотий туалет був виставлений навпроти будинку, де народився Черчилль. Відвідувачі могли ним користуватися, але не більше трьох хвилин, щоб уникнути черг. Туалет вже був виставлений в музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку в 2016 році.

Вкрадений золотий унітаз досі не знайдено. За словами слідчих, його, ймовірно, розрізали або переплавили.

У вересні 2019 року зловмисники під ранок проникли до палацу і вкрали унітаз. Оскільки він був підключений до системи каналізації і водогону, крадіжка завдала істотної супутньої шкоди і привела до затоплення.