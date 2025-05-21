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ЗМІ: гучну крадіжку румунських артефактів з музею у Нідерландах замовили з Румунії

Новини — Середа, 21 травня 2025, 12:07 — Марія Ємець

Викрадення румунських коштовностей з музею у Нідерландах, куди їх передали на тимчасову експозицію, могли замовити зловмисники з Румунії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє нідерландське RTL Nieuws на основі спілкування з людьми, обізнаними з ходом розслідування, та іншими джерелами.

Замовлення на викрадення дакійських артефактів нібито надійшло з румунського кримінального світу – "клієнт" хотів заволодіти скарбами, щоб мати важіль для торгу щодо уникнення ув’язнення іншого румуна з кримінального світу, якому загрожувала в’язниця. 

Особа, що замовила крадіжку, нібито вийшла на зв’язок із забороненим нідерландським байкерським клубом Hardliners, а там знайшли готових виконати таке замовлення. Їм нібито обіцяли по 15 тисяч євро кожному. 

Нідерландська поліція розглядає ще кілька версій, проте все більше схиляється до версії про замовлення з Румунії. 

За джерелами у слідстві, там схиляються до того, що викрадений дакійський шолом не переплавили на золото і досі зберігають десь неподалік у Нідерландах. 

Нагадаємо, у рамках розслідування щодо крадіжки затримали вже сім осіб. У прокуратурі кажуть, що мають численні докази проти підозрюваних. 

Пограбування музею в Ассені сталося у ранкові години 25 січня. Зловмисники винесли дакійський шолом і три стародавні золоті браслети, надані з Національного історичного музею Румунії для тимчасової експозиції.

Уряд Нідерландів виступив гарантом позики артефактів, тож якщо їх так і не знайдуть, буде змушений виплатити румунській стороні 5,8 мільйона євро.

У самій Румунії покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах. 

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Румунія Нідерланди кримінал
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