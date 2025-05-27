ЄС офіційно відхилив пропозицію Іспанії визнати каталанську офіційною мовою

Рада Європейського Союзу із загальних питань у вівторок очікувано відхилила пропозицію Іспанії додати каталанську, баскську та галісійську мови до переліку офіційних мов ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Запровадження каталанської, баскської та галісійської мов як офіційних мов Євросоюзу вимагало б перекладу всіх законів, пропозицій та рішень ЄС на ці мови, що означало б додаткові витрати на письмовий та усний переклад.

Після того, як щонайменше сім країн висловили серйозні сумніви щодо цієї пропозиції під час зустрічі послів країн ЄС минулого тижня, іспанські дипломати підготували проєкт регламенту, який мав усунути їхні занепокоєння.

У проєкті Іспанія зобовʼязувалась взяти на себе всі витрати, які тягло б за собою офіційне визнання каталанської, баскської та галісійської мов на рівні ЄС. Також окремо наголошувалось, що становище цих мов є унікальним, бо вони вже визнані офіційними на національному рівні.

Останнє, за словами співрозмовників Politico, мало на меті заспокоїти Францію (яка має проблему з мовним питанням на Корсиці) та країни Балтії, які побоюються прецеденту для визнання російської мови офіційною на рівні ЄС.

Однак представники країн-членів ЄС і далі поставились скептично до іспанської пропозиції. У результаті, оскільки одностайної підтримки пропозиції не було, її домовились відкласти на невизначений термін.

Однак рішення Ради ЄС є політичною поразкою для премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса, який пообіцяв домагатись офіційного статусу для каталанської мови, коли укладав домовленість про співпрацю із сепаратистськими партіями Каталонії.

Без підтримки кількох каталонських депутатів уряд Санчеса не має більшості в парламенті, а отже, Іспанія може опинитись під ризиком дострокових виборів.