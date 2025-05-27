ЕС официально отклонил предложение Испании признать каталанский официальным языком

Совет Европейского Союза по общим вопросам во вторник ожидаемо отклонил предложение Испании добавить каталанский, баскский и галисийский языки в перечень официальных языков ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Введение каталанского, баскского и галисийского языков в качестве официальных языков Евросоюза потребовало бы перевода всех законов, предложений и решений ЕС на эти языки, что означало бы дополнительные расходы на письменный и устный перевод.

После того как по меньшей мере семь стран выразили серьезные сомнения относительно этого предложения во время встречи послов стран ЕС на прошлой неделе, испанские дипломаты подготовили проект регламента, который должен был устранить их беспокойство.

В проекте Испания обязывалась взять на себя все расходы, которые влекло бы за собой официальное признание каталанского, баскского и галисийского языков на уровне ЕС. Также отдельно отмечалось, что положение этих языков является уникальным, потому что они уже признаны официальными на национальном уровне.

Последнее, по словам собеседников Politico, имело целью успокоить Францию (которая имеет проблему с языковым вопросом на Корсике) и страны Балтии, которые опасаются прецедента для признания русского языка официальным на уровне ЕС.

Однако представители стран-членов ЕС и дальше отнеслись скептически к испанскому предложению. В результате, поскольку единодушной поддержки предложения не было, его договорились отложить на неопределенный срок.

Однако решение Совета ЕС является политическим поражением для премьер-министра Испании Педро Санчеса, который пообещал добиваться официального статуса для каталанского языка, когда заключал договоренность о сотрудничестве с сепаратистскими партиями Каталонии.

Без поддержки нескольких каталонских депутатов правительство Санчеса не имеет большинства в парламенте, а значит, Испания может оказаться под риском досрочных выборов.