У Єврокомісії стурбовані ситуацією з верховенством права в Угорщині

Єврокомісар з питань демократії Майкл Макграт заявив, що Європейська комісія серйозно стурбована ситуацією з верховенством права в Угорщині.

Про це він заявив у Брюсселі перед зустріччю з міністрами закордонних справ країн ЄС, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Посилаючись на проєкт угорського закону про прозорість, який обмежував би іноземне фінансування НУО та медіаорганізацій, Макграт зазначив, що це порушення законодавства ЄС.

"Ми закликали уряд Угорщини відкликати цей законопроєкт. І якщо цього не станеться, і вони ухвалять це законодавство, ми готові скористатися наявними в нас інструментами", – наголосив Макграт.

20 травня понад 80 редакторів провідних європейських медіа підписали петицію із закликом скасувати заплановане законодавство Угорщини, спрямоване проти правозахисних груп та ЗМІ

В уряді Угорщини своєю чергою не приховують, що повʼязують свою ініціативу з Україною і протидіють так званій "українській пропаганді".

Орбан вдався до чергової атаки на громадянське суспільство за менш як рік до парламентських виборів, де "Фідес" може поступитись опозиційній партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Читайте більше про це у статті редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана".