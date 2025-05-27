В Еврокомиссии обеспокоены ситуацией с верховенством права в Венгрии

Еврокомиссар по вопросам демократии Майкл Макграт заявил, что Европейская комиссия серьезно обеспокоена ситуацией с верховенством права в Венгрии.

Об этом он заявил в Брюсселе перед встречей с министрами иностранных дел стран ЕС, его цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Ссылаясь на проект венгерского закона о прозрачности, который ограничивал бы иностранное финансирование НПО и медиаорганизаций, Макграт отметил, что это нарушение законодательства ЕС.

"Мы призвали правительство Венгрии отозвать этот законопроект. И если этого не произойдет, и они примут это законодательство, мы готовы воспользоваться имеющимися у нас инструментами", – подчеркнул Макграт.

20 мая более 80 редакторов ведущих европейских СМИ подписали петицию с призывом отменить запланированное законодательство Венгрии, направленное против правозащитных групп и СМИ

В правительстве Венгрии, в свою очередь, не скрывают, что связывают свою инициативу с Украиной и противодействуют так называемой "украинской пропаганде".

Орбан прибег к очередной атаке на гражданское общество менее чем за год до парламентских выборов, где "Фидес" может уступить оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадяром.

Читайте больше об этом в статье редактора „ЕвроПравды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана".