В Португалии считают зарубежные голоса, которые определят серебряного призера выборов

В Португалии во вторник начали подсчет голосов, отданных на парламентских выборах за рубежом – они должны окончательно определить, смогли ли ультраправые впервые в истории страны занять второе место.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

По данным Национальной избирательной комиссии Португалии, в Лиссабон поступило более 296 тысяч голосов португальцев, проживающих за рубежом. Подсчет голосов, присланных по почте, начался в 9:00 по местному времени.

За подсчет отвечают 1050 работников, равномерно распределенных между 150 местами для голосования.

Подсчет должен завершиться в среду. Его результаты определят судьбу четырех мест, закрепленных в парламенте Португалии за заморскими территориями.

После подсчета окончательные результаты должны быть опубликованы в официальном издании Португалии Diário da República в пятницу или субботу.

Эти голоса решат, займет ли второе место на этих выборах Социалистическая партия или Chega. Для ультраправых это может стать первым столь значительным результатом в современной истории Португалии, где социалисты и правоцентристы поочередно контролировали правительство.

Как известно, на парламентских выборах в Португалии 18 мая победу одержала правоцентристская коалиция "Демократический альянс" во главе с Луишем Монтенегру, получив 89 мандатов.

Их, однако, недостаточно для формирования большинства, поэтому правоцентристы должны договориться о создании правительства меньшинства, иначе Португалию ждут новые досрочные выборы.

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