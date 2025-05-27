В МЗС подякували Парламентській асамблеї НАТО за декларацію з підтримкою України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав декларацію Парламентської асамблеї НАТО про досягнення миру в Україні, яка передбачає подальшу підтримку Києва і тиск на Росію.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга відзначив, що декларація ПА НАТО "Мир завдяки силі в Україні" яка підтверджує незмінну підтримку України та необхідність збільшення всіх форм допомоги їй, включню з військовою та фінансовою.

"Не менш важливим є наголос на необхідності нарощування оборонного виробництва в країнах Альянсу та Україні для підтримки наших спільних зусиль", – відзначив міністр.

Глава МЗС також привітав заклик ПА НАТО до посилення санкційного тиску на Росію, яка продовжує свою жорстоку загарбницьку війну.

"Також має ключове політичне значення надіслати сигнал про те, що Україна має взяти участь у саміті НАТО в Гаазі, а рішення саміту мають стати сигналом єдності та сили", – підсумував Сибіга.

Голова української делегації при ПА НАТО Єгор Чернєв раніше також відзначив, що українська сторона вважає "дуже сильною" фінальну декларацію, яку схвалили на сесії у Дейтоні.

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання, що члени НАТО посилять тиск на Росію після кількох днів інтенсивних повітряних атак проти України.