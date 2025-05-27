В МИД поблагодарили Парламентскую ассамблею НАТО за декларацию в поддержку Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал декларацию Парламентской ассамблеи НАТО о достижении мира в Украине, которая предусматривает дальнейшую поддержку Киева и давление на Россию.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что декларация ПА НАТО "Мир благодаря силе в Украине" подтверждает неизменную поддержку Украины и необходимость увеличения всех форм помощи ей, включая военную и финансовую.

"Не менее важным является акцент на необходимости наращивания оборонного производства в странах Альянса и Украине для поддержки наших совместных усилий", – отметил министр.

Глава МИД также приветствовал призыв ПА НАТО к усилению санкционного давления на Россию, которая продолжает свою жестокую захватническую войну.

"Также имеет ключевое политическое значение послать сигнал о том, что Украина должна принять участие в саммите НАТО в Гааге, а решения саммита должны стать сигналом единства и силы", – подытожил Сибига.

Глава украинской делегации при ПА НАТО Егор Чернев ранее также отметил, что украинская сторона считает "очень сильной" итоговую декларацию, принятую на сессии в Дейтоне.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил надежду, что члены НАТО усилят давление на Россию после нескольких дней интенсивных воздушных атак против Украины.