Грузинський премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що критика влади у Тбілісі з боку лідерів Франції, Німеччини та Польщі свідчить про їхнє потрапляння під вплив deep state.

Його слова цитує портал "Новости-Грузия", повідомляє "Європейська правда".

У вівторок Кобахідзе вирішив прокоментувати заяву лідерів Франції, Німеччини та Польщі, які з нагоди Дня незалежності Грузії закликали грузинську владу повернути країну на демократичний шлях і почати діалог з опозицією та громадянським суспільством.

На думку премʼєра Грузії, з огляду на цю заяву "абсолютно очевидно, що deep state має вплив в Європі".

"26 травня (День незалежності Грузії. – Ред.) – урочистий день, а в святковий день прийнято отримувати вітальні листи, робити урочисті заяви, вони і протоколу не дотримуються, навіть етикету не дотримуються", – поскаржився він.

"Виходячи з цього, складається враження, що вони насправді не можуть керуватися об'єктивними інтересами, навіть своїми власними об'єктивними інтересами; їм доводиться виконувати роботу такої лінії, яка не відповідає їхнім інтересам, це викликає жаль і це сумно", – вважає Кобахідзе.

За словами Кобахідзе, позиція Макрона "явно змінилася" під впливом deep state після саміту в Албанії, де обидва політики зустрілись і, як стверджував премʼєр Грузії, провели дружню розмову.

Після того саміту Іраклій Кобахідзе говорив, що європейські лідери нібито "усвідомили необхідність діалогу" з його урядом через кілька місяців після відмови від контактів з Тбілісі.

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