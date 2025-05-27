Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что критика властей в Тбилиси со стороны лидеров Франции, Германии и Польши свидетельствует об их попадании под влияние deep state.

Его слова цитирует портал "Новости-Грузия", сообщает "Европейская правда".

Во вторник Кобахидзе решил прокомментировать заявление лидеров Франции, Германии и Польши, которые по случаю Дня независимости Грузии призвали грузинские власти вернуть страну на демократический путь и начать диалог с оппозицией и гражданским обществом.

По мнению премьера Грузии, учитывая это заявление, "совершенно очевидно, что deep state имеет влияние в Европе".

"26 мая (День независимости Грузии. – Ред.) – торжественный день, а в праздничный день принято получать поздравительные письма, делать торжественные заявления, они и протокола не соблюдают, даже этикета не соблюдают", – пожаловался он.

"Исходя из этого, складывается впечатление, что они на самом деле не могут руководствоваться объективными интересами, даже своими собственными объективными интересами; им приходится выполнять работу такой линии, которая не соответствует их интересам, это вызывает сожаление и это печально", – считает Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, позиция Макрона "явно изменилась" под влиянием deep state после саммита в Албании, где оба политика встретились и, как утверждал премьер Грузии, провели дружескую беседу.

После того саммита Ираклий Кобахидзе говорил, что европейские лидеры якобы "осознали необходимость диалога" с его правительством через несколько месяцев после отказа от контактов с Тбилиси.

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