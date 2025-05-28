В Італії розкритикували Ізраїль за наступ на сектор Гази

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що триваючий наступ Ізраїлю на сектор Гази став неприйнятним і має бути негайно зупинений.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Виступаючи в парламенті на тлі зростаючої критики Заходу щодо дій Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, Таяні заявив, що "законна реакція ізраїльського уряду на жахливий і безглуздий акт тероризму, на жаль, набула абсолютно драматичних і неприйнятних форм, які ми закликаємо Ізраїль негайно припинити".

"Бомбардування має припинитися, гуманітарна допомога має бути відновлена якомога швидше, а повага до норм міжнародного гуманітарного права – повернута", – заявив глава МЗС країни.

Також Таяні зазначив, що створення палестинської держави залишається можливим за умови переговорів, у яких має брати участь Ізраїль. Італія, за його словами, прагне зберегти відкритий діалог із урядом прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Водночас він чітко заявив, що Італія виступає проти насильницького виселення палестинців із Гази.

"Виселення палестинців із Гази не є і ніколи не буде прийнятним варіантом", – наголосив він та додав, що Італія розглядає можливість участі у миротворчій місії в Газі під керівництвом арабських країн.

Минулого тижня у ЄС розкритикували Ізраїль за обстріл на Західному березі річки Йордан під час перебування у місті Дженін делегації дипломатів. Сили оборони Ізраїлю заявили, що дипломати відхилилися від затвердженого маршруту в "зоні активних бойових дій", тож ізраїльські військові "зробили попереджувальні постріли".

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила обстріл, назвавши неприйнятними будь-які погрози в бік дипломатів, та закликала до розслідування і покарання відповідальних за інцидент. Фінляндія через це викликала для пояснень посла Ізраїлю.

А нещодавно федеральний канцлер Німеччини розкритикував Ізраїль за поновлення наступу у секторі Гази, заявивши, що зараз мета цих дій викликає питання.