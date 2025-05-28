В Италии раскритиковали Израиль за наступление на сектор Газы

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что продолжающееся наступление Израиля на сектор Газы стало неприемлемым и должно быть немедленно остановлено.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Выступая в парламенте на фоне растущей критики Запада в отношении действий Израиля после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, Таяни заявил, что "законная реакция израильского правительства на ужасный и бессмысленный акт терроризма, к сожалению, приобрела абсолютно драматические и неприемлемые формы, которые мы призываем Израиль немедленно прекратить".

"Бомбардировки должны прекратиться, гуманитарная помощь должна быть восстановлена как можно скорее, а уважение к нормам международного гуманитарного права – возвращено", – заявил глава МИД страны.

Также Таяни отметил, что создание палестинского государства остается возможным при условии переговоров, в которых должен участвовать Израиль. Италия, по его словам, стремится сохранить открытый диалог с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В то же время он четко заявил, что Италия выступает против насильственного выселения палестинцев из Газы.

"Выселение палестинцев из Газы не является и никогда не будет приемлемым вариантом", – подчеркнул он и добавил, что Италия рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Газе под руководством арабских стран.

На прошлой неделе в ЕС раскритиковали Израиль за обстрел на Западном берегу реки Иордан во время пребывания в городе Дженин делегации дипломатов. Силы обороны Израиля заявили, что дипломаты отклонились от утвержденного маршрута в "зоне активных боевых действий", поэтому израильские военные "сделали предупредительные выстрелы".

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас осудила обстрел, назвав неприемлемыми любые угрозы в сторону дипломатов, и призвала к расследованию и наказанию ответственных за инцидент. Финляндия из-за этого вызвала для объяснений посла Израиля.

А недавно федеральный канцлер Германии раскритиковал Израиль за возобновление наступления в секторе Газы, заявив, что сейчас цель этих действий вызывает вопросы.