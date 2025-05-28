У Румунії долають наслідки підтоплень після сильних злив

Низка районів Румунії постраждали від локальних підтоплень внаслідок сильних злив, деяким людям довелось залишити свої домівки.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Наслідки сильних опадів торкнулися понад 60 місцевостей у шістнадцяти районах Румунії, у тому числі столиці Бухаресті.

Пожежно-рятувальна служба здійснила десятки виїздів, щоб допомогти людям відкачувати воду з дворів та підвалів.

Наслідки негоди у жудці Ботошені, фото служби надзвичайних ситуацій

Через наслідки негоди були тимчасово перекриті три дороги національного значення і дві – місцевого значення. У містечку Чугеш в жудці Бекеу повноводний потік зруйнував тимчасовий міст і близько 1800 місцевих мешканців виявились заблокованими.

Евакуація у жудці Ботошені, фото служби надзвичайних ситуацій

В одній із громад жудця Нямц місцева річка вийшла з берегів та затопила ділянку з 12 будинками.

Підтоплення у жудці Нямц, служба надзвичайних ситуацій

В районі містечка Флеминзь під Сучавою також затопило 14 домогосподарств, мешканців евакуювали.

У жудці Бузеу вирішили контрольовано скидати воду з дамби, щоб не допустити затоплення осель.

Ще у понеділок метеорологи оголосили для окремих районів Румунії помаранчевий та червоний рівень попередження через загрозу повеней.

Нагадаємо, у квітні через негоду на півночі Італії зупинились потяги і закривали низку доріг.