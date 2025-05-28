В Румынии борются с последствиями подтоплений после сильных ливней
Новости — Среда, 28 мая 2025, 16:28 —
Ряд районов Румынии пострадали от локальных подтоплений в результате сильных ливней, некоторым людям пришлось покинуть свои дома.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Последствия сильных осадков коснулись более 60 местностей в шестнадцати районах Румынии, в том числе столицы Бухаресте.
Пожарно-спасательная служба осуществила десятки выездов, чтобы помочь людям откачивать воду из дворов и подвалов.
Из-за последствий непогоды были временно перекрыты три дороги национального значения и две – местного значения. В городке Чугеш в жудеце Бэкеу полноводный поток разрушил временный мост и около 1800 местных жителей оказались заблокированными.
В одной из общин жудеца Нямц местная река вышла из берегов и затопила участок с 12 домами.
В районе городка Флеминзь под Сучавой также затопило 14 домохозяйств, жителей эвакуировали.
В жудеце Бузеу решили контролируемо сбрасывать воду с дамбы, чтобы не допустить затопления домов.
Еще в понедельник метеорологи объявили для отдельных районов Румынии оранжевый и красный уровень предупреждения из-за угрозы наводнений.
Напомним, в апреле из-за непогоды на севере Италии остановились поезда и закрывали ряд дорог.