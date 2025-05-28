В Румынии борются с последствиями подтоплений после сильных ливней

Ряд районов Румынии пострадали от локальных подтоплений в результате сильных ливней, некоторым людям пришлось покинуть свои дома.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Последствия сильных осадков коснулись более 60 местностей в шестнадцати районах Румынии, в том числе столицы Бухаресте.

Пожарно-спасательная служба осуществила десятки выездов, чтобы помочь людям откачивать воду из дворов и подвалов.

Последствия непогоды в уезде Ботошени, фото службы чрезвычайных ситуаций

Из-за последствий непогоды были временно перекрыты три дороги национального значения и две – местного значения. В городке Чугеш в жудеце Бэкеу полноводный поток разрушил временный мост и около 1800 местных жителей оказались заблокированными.

Эвакуация в уезде Ботошени, фото службы чрезвычайных ситуаций

В одной из общин жудеца Нямц местная река вышла из берегов и затопила участок с 12 домами.

Подтопления в жудеце Нямц, служба чрезвычайных ситуаций

В районе городка Флеминзь под Сучавой также затопило 14 домохозяйств, жителей эвакуировали.

В жудеце Бузеу решили контролируемо сбрасывать воду с дамбы, чтобы не допустить затопления домов.

Еще в понедельник метеорологи объявили для отдельных районов Румынии оранжевый и красный уровень предупреждения из-за угрозы наводнений.

Напомним, в апреле из-за непогоды на севере Италии остановились поезда и закрывали ряд дорог.