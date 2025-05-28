Захарова отказала Келлогу, который ждет от РФ ее видение "прекращения огня"

Россия заявляет, что не брала на себя обязательства передавать США свое видение "прекращения огня" по итогам переговоров в Стамбуле в середине мая.

Это следует из комментария пресс-секретаря российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой, опубликованного на сайте этого ведомства, пишет "Европейская правда".

Захарову попросили прокомментировать слова спецпосланника президента США Кита Келлога, который накануне сказал, что американская сторона получила от Украины перечень условий для завершения войны и ждет такого же документа от РФ.

По словам пресс-секретаря МИД России, Москва полагается исключительно на договоренность с Украиной, о которой шла речь на переговорах в Стамбуле 16 мая.

В ее представлении, стороны договорились, что подготовят свое видение условий урегулирования и прекращения огня, "после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде".

"Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было", – добавила Захарова.

Ее заявление, вкупе с воздушным террором Украины последних дней, является последним публичным сигналом со стороны России об отклонении требования о безусловном прекращении огня.

В связи с этим президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

По данным WSJ, Трамп также обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе, но решение не гарантировано.