Spiegel: Зеленський скасував поїздку на захід Німеччини через наступ Росії 

Президент України Володимир Зеленський скасував заплановану участь у церемонії вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн в Аахені через російську загрозу для Сумщини.

Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Зеленський середу прибув з візитом до Німеччини. Після політичних переговорів у Берліні глава держави мав вирушити до землі Північний Рейн-Вестфалія, однак вирішив повернутися до Києва.

За інформацією видання, плани були змінені в останній момент.

"З огляду на серйозну ситуацію в Україні, Зеленський не полетить з Берліна до Дюссельдорфа, а звідти до Аахена, а повернеться безпосередньо до Києва, повідомляють джерела в силових структурах", – йдеться у публікації.

Головною причиною такого рішення називають розгортання російських військ біля Сумщини та активні спроби росіян наступати там.

Нагадаємо, за повідомленням Сумської ОВА, російська армія захопила чотири населені пункти Сумської області та продовжує там намагання створити так звану "буферну зону".

У Берліні 28 травня український президент провів зустрічі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Під час візиту Німеччина пообіцяла нову військову допомогу Україні на 5 млрд євро.

Серед іншого, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. За словами Умєрова, загальна вартість контракту – 2,2 мільярда євро.