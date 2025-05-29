Прем’єр Фінляндії відвідав місце ракетної атаки РФ у Києві 24 квітня

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо разом з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком та головою ДСНС України Андрієм Даником відвідали місце ракетної атаки РФ у Святошинському районі Києва, яка сталася 24 квітня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС, передає "Європейська правда".

До складу фінської делегації увійшли посол Фінляндії в Україні Тар’я Фернандес, спеціальний радник фінського прем’єра з міжнародних питань Марʼя Коскела, старший радник прем’єра з європейських питань Туомас Тікканен та інші.

"Ми перебуваємо на місці бомбардування армією РФ цивільного населення. Це спальний район, де проживає близько 2 тисяч осіб. Саме сюди влучила корейська ракета KN-23, внаслідок чого загинули 12 людей, пошкоджено 51 житловий будинок та дві нежитлові будівлі. Ми оперативно діставали людей. На місці працювали спеціально навчені собаки, завдяки яким вдалося врятувати декількох осіб", – сказав Клименко.

Міністр показав фінській делегації службових собак, які того дня допомагали шукати людей під завалами будинку у Святошинському районі столиці, у тому числі німецьку вівчарку, на ім'я Зеніт, яка врятувала чоловіка, котрий більше ніж шість годин перебував під завалами.

фото МВС

Своєю чергою Петтері Орпо заявив, що для нього честь бути в Україні та мати змогу на власні очі побачити наслідки російських атак.

"Неприпустимим є той факт, що держава-агресор Росія дозволяє собі проводити щоденні атаки, наражаючи на величезну небезпеку не лише обʼєкти інфраструктури України, такі як госпіталі, але й безневинних українців, зокрема дітей. Я хотів би запевнити вас, що Фінляндія буде продовжувати надавати усю необхідну підтримку. Ми говоримо не лише про військову, але й про інші сфери захисту цивільного населення. Ви проводите неабияку титанічну роботу", – наголосив Орпо.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль повідомив про започаткування міжнародної коаліції укриттів цивільного захисту разом із Фінляндією.

Про те, що Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні, стало відомо 19 березня.