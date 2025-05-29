Премьер Финляндии посетил место ракетного удара РФ в Киеве 24 апреля

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вместе с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко и главой ГСЧС Украины Андреем Даником посетили место ракетного удара РФ в Святошинском районе Киева, который произошел 24 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передает "Европейская правда".

В состав финской делегации вошли посол Финляндии в Украине Тарья Фернандес, специальный советник финского премьера по международным вопросам Марья Коскела, старший советник премьера по европейским вопросам Туомас Тикканен и другие.

"Мы находимся на месте бомбардировки армией РФ гражданского населения. Это спальный район, где проживает около 2 тысяч человек. Именно сюда попала корейская ракета KN-23, в результате чего погибли 12 человек, повреждены 51 жилой дом и два нежилых здания. Мы оперативно доставали людей. На месте работали специально обученные собаки, благодаря которым удалось спасти нескольких человек", – сказал Клименко.

Министр показал финской делегации служебных собак, которые в тот день помогали искать людей под завалами дома в Святошинском районе столицы, в том числе немецкую овчарку по кличке Зенит: она спасла мужчину, который более шести часов находился под завалами.

фото МВС

В свою очередь Петтери Орпо заявил, что для него честь быть в Украине и иметь возможность собственными глазами увидеть последствия российских атак.

"Недопустимым является тот факт, что государство-агрессор Россия позволяет себе проводить ежедневные атаки, подвергая огромной опасности не только объекты инфраструктуры Украины, такие как госпитали, но и невинных украинцев, в частности детей. Я хотел бы заверить вас, что Финляндия будет продолжать оказывать всю необходимую поддержку. Мы говорим не только о военной, но и о других сферах защиты гражданского населения. Вы проводите огромную титаническую работу", – подчеркнул Орпо.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль сообщил о создании международной коалиции укрытий гражданской защиты вместе с Финляндией.

О том, что Финляндия возглавит коалицию гражданской защиты для строительства укрытий в Украине, стало известно 19 марта.