Турецький міністр заявив, що кількість сирійських репатріантів перевищила 250 тисяч

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая оголосив у середу, що кількість сирійських біженців, які виїхали додому після падіння режиму Башара Асада 9 грудня 2024 року, досягла 250 064.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Загалом з 2016 року понад 1,1 мільйона сирійців виїхали з країни. Туреччина стала домівкою для мільйонів людей зі свого південного сусіда, оскільки режим Асада посилив напади на опозицію, а громадянська війна в країні затягнулася. Свого часу в Туреччині проживала найбільша у світі громада сирійських біженців.

Єрлікая сказав в інтерв'ю телеканалу CNN Türk, що вони дотримуються своєї політики забезпечення "добровільного, безпечного, гідного" повернення сирійців.

"У нас понад 2,7 мільйона сирійців мають статус тимчасового захисту", – сказав він.

Міністр повторив попередні заяви президента Реджепа Таїпа Ердогана про сприяння поверненню "сирійських братів і сестер" після падіння жорстокого режиму в Сирії.

"Ми зв'язалися з неурядовими організаціями тут і в Сирії щодо того, як продовжити процес повернення. Була зима, а у нас тут діти біженців відвідували школу. Ми обговорювали, як найкраще забезпечити повернення. Деякі біженці зголосилися бути першопрохідцями, щоб перевірити, чи стоять їхні будинки або землі після 13 років війни. Отже, ми видали 27 тисячам біженців-першопрохідців дозволи на три поїздки з Сирії до Туреччини і назад з 1 січня по 1 липня. Зараз вони вже там. Незабаром школи закриються на літо, і ми очікуємо ще більше повернень", – сказав він.

Нагадаємо, 28 травня Рада Європейського Союзу ухвалила правові акти, що скасовують усі економічні обмежувальні заходи проти Сирії, за винятком тих, які залишаються чинними з міркувань безпеки.

У січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.