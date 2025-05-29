Турецкий министр заявил, что количество сирийских репатриантов превысило 250 тысяч

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил в среду, что количество сирийских беженцев, которые уехали домой после падения режима Башара Асада 9 декабря 2024 года, достигло 250 064.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

В целом с 2016 года более 1,1 миллиона сирийцев выехали из страны. Турция стала домом для миллионов людей из своего южного соседа, поскольку режим Асада усилил нападения на оппозицию, а гражданская война в стране затянулась. В свое время в Турции проживала крупнейшая в мире община сирийских беженцев.

Ерликая сказал в интервью телеканалу CNN Türk, что они придерживаются своей политики обеспечения "добровольного, безопасного, достойного" возвращения сирийцев.

"У нас более 2,7 миллиона сирийцев имеют статус временной защиты", – сказал он.

Министр повторил предыдущие заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о содействии возвращению "сирийских братьев и сестер" после падения жестокого режима в Сирии.

"Мы связались с неправительственными организациями здесь и в Сирии относительно того, как продолжить процесс возвращения. Была зима, а у нас здесь дети беженцев посещали школу. Мы обсуждали, как лучше всего обеспечить возвращение. Некоторые беженцы согласились быть первопроходцами, чтобы проверить, стоят ли их дома или земли после 13 лет войны. Итак, мы выдали 27 тысячам беженцев-первопроходцев разрешения на три поездки из Сирии в Турцию и обратно с 1 января по 1 июля. Сейчас они уже там. Вскоре школы закроются на лето, и мы ожидаем еще больше возвращений", – сказал он.

Напомним, 28 мая Совет Европейского Союза принял правовые акты, отменяющие все экономические ограничительные меры против Сирии, за исключением тех, которые остаются в силе по соображениям безопасности.

В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.