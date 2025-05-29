В Румынии сильные наводнения угрожают популярной среди туристов соляной шахте Прайд

Сильные наводнения в Румынии угрожают уничтожить соляную шахту Прайд, одно из крупнейших соляных месторождений Европы, которое привлекает полмиллиона туристов ежегодно своими впечатляющими галереями, где расположены парк приключений и часовня, высеченная в соли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Власти закрыли шахту, поскольку сильнейшие за последние 30 лет наводнения в центральном румынском уезде Харгита привели к разливу соседнего ручья, что еще больше затопило часть шахты.

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По словам представителей местных властей, наводнения угрожают уничтожить средства к существованию людей в городе Прайд, которые десятилетиями полагались на туризм, сосредоточенный вокруг соляной шахты.

"Проблема с соляной шахтой может иметь катастрофические последствия для всего региона", – сказал Чонгор Жомбори, главный бухгалтер Прайдского филиала государственной компании "Национальная соляная компания S.A.", которая частично владеет шахтой.

В то время как часть шахты добывает соль, годовая производственная мощность которой составляет около 70 – 100 тысяч тонн, ее огромные галереи, в которых также находится медицинский центр, принимают туристов, в том числе для лечения респираторных заболеваний.

Ласло Нягруш, мэр города Прайд, сказал, что шахтеры вывезли свое оборудование и машины и работают над сохранением другой части шахты, которая до сих пор не была открыта для посетителей.

"Они пытаются спасти этот участок, эти галереи, строя так называемые шлюзы и дамбы, чтобы защитить его, чтобы по крайней мере эта часть... не была повреждена", – сказал он.

"Нам нужно посмотреть, что можно сделать очень быстро в туристическом секторе, какие возможности можно или нужно исследовать, чтобы удержать как можно больше туристов в Прайде", – добавил он.

Власти эвакуировали 375 человек из четырех уездов в целях предосторожности, а движение транспорта ограничено на нескольких участках в уездах Харгита, Ковасна и Брашов.

В четверг утром военные пожарные вмешались в ситуацию в Брашовском уезде, откачивая воду из домов и домов с помощью мотопомп. Два села в уезде Ковасна все еще находятся под угрозой затопления после того, как сильные дожди залили улицы и дворы.

Национальный институт гидрологии и водного хозяйства обновил гидрологическое красное предупреждение для уездов Харгита, Ковасна, Брашов, Ботошаны и Яссы, действующее с полудня четверга до 12:00 пятницы.

Еще в понедельник метеорологи объявили для отдельных районов Румынии оранжевый и красный уровень предупреждения из-за угрозы наводнений.

Напомним, в апреле из-за непогоды на севере Италии остановились поезда и закрыли ряд дорог.