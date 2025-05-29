Держсекретар США пригрозив анулювати візи деяких китайських студентів

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа планує анулювати візи китайських студентів, зокрема, тих, що мають зв’язки з Комуністичною партією Китаю або навчаються за спеціальностями у стратегічно важливих сферах.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Ввечері 28 травня Рубіо оголосив, що Держдеп переглядає критерії видачі усіх майбутніх віз для студентів з Китаю, у тому числі Гонконгу, та що адміністрація Трампа розглядає можливість відкликати візи китайських студентів, пов’язаних з Комуністичною партією Китаю і тих, які навчаються у "критично важливих" галузях.

Рубіо не уточнив, про які саме спеціальності йдеться. Також він не навів конкретики щодо того, як швидко можуть здійснити такі кроки.

Китайські студенти є другою найчисельнішою групою іноземців в американських ВНЗ, після індійських. Зараз їх приблизно 275 тисяч. Американські університети і дослідницькі лабораторії багато десятиліть поспіль отримували переваги від того, що залучали талановитих іноземних студентів – у тому числі китайців, а оплата за їхнє навчання є вагомою частиною доходу закладів.

Ще у попередні роки у США почали лунати побоювання про те, що китайська влада може вербувати фахівців, які проходили навчання у США.

До цього часу члени родин партійної еліти Китаю могли легально навчатися у США, і багато хто користувався цією можливістю. Зокрема, у Гарвардському університеті навчалась і донька лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Її зарахували до закладу під псевдонімом і до завершення навчання лише адміністрація та кілька викладачів знали, хто вона насправді.

У 2020 році, за першого президентства Трампа, вже був прецедент скасування віз понад 1000 китайських студентів і дослідників – після оголошення, що навчання буде заборонене для китайських громадян із прямими зв’язками з військовими навчальними закладами у Китаї. За адміністрації Байдена це нововведення збереглося.

Також американські ЗМІ дізналися, що США призупинили експорт авіаційних і напівпровідникових технологій до Китаю.

Раніше у США попередили, що китайська розвідка може використовувати оманливі методи для вербування чинних та колишніх працівників американського уряду.