Госсекретарь США пригрозил аннулировать визы некоторых китайских студентов

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа планирует аннулировать визы китайских студентов, в частности, тех, кто имеет связи с Коммунистической партией Китая или обучается по специальностям в стратегически важных сферах.

Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

Вечером 28 мая Рубио объявил, что Госдеп пересматривает критерии выдачи всех будущих виз для студентов из Китая, в том числе Гонконга, и что администрация Трампа рассматривает возможность отозвать визы китайских студентов, связанных с Коммунистической партией Китая и тех, которые обучаются в "критически важных" отраслях.

Рубио не уточнил, о каких именно специальностях идет речь. Также он не привел конкретики относительно того, как быстро могут быть предприняты такие шаги.

Китайские студенты являются второй по численности группой иностранцев в американских вузах, после индийских. Сейчас их примерно 275 тысяч. Американские университеты и исследовательские лаборатории много десятилетий подряд получали преимущества от того, что привлекали талантливых иностранных студентов – в том числе китайцев, а оплата за их обучение является весомой частью дохода заведений.

Еще в предыдущие годы в США начали звучать опасения о том, что китайские власти могут вербовать специалистов, прошедших обучение в США.

До этого времени члены семей партийной элиты Китая могли легально учиться в США, и многие пользовались этой возможностью. В частности, в Гарвардском университете училась и дочь лидера Китая Си Цзиньпина. Ее зачислили в учебное заведение под псевдонимом, и до окончания обучения только администрация и несколько преподавателей знали, кто она на самом деле.

В 2020 году, во время первого президентства Трампа, уже был прецедент отмены виз более 1000 китайских студентов и исследователей – после объявления, что обучение будет запрещено для китайских граждан с прямыми связями с военными учебными заведениями в Китае. При администрации Байдена это нововведение сохранилось.

Также американские СМИ узнали, что США приостановили экспорт авиационных и полупроводниковых технологий в Китай.

Ранее в США предупредили, что китайская разведка может использовать обманные методы для вербовки действующих и бывших сотрудников американского правительства.