В Приднестровье заявили о стрельбе на Днестре

В непризнанном Приднестровье заявили об инциденте со стрельбой в так называемой Зоне безопасности на Днестре – неизвестные лица стреляли в "инспектора" службы, контролирующей соблюдение правил рыбной ловли и охоты.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Глава приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков заявил об инциденте в Зоне безопасности на Днестре, который произошел еще 21 мая.

По его словам, инспектор службы, следящий за соблюдением правил рыбной ловли и охоты, патрулировал на Днестре в районе села Варница и заметил двух человек, которые, похоже, рыбачили с помощью сетей – что запрещено в период нереста.

После приближения лодки инспектора они выбрались на берег, погрузили свою лодку на автомобиль и начали стрелять в сторону инспектора.

Тирасполь запросил в Кишиневе информацию о расследовании инцидента.

В Бюро реинтеграции Молдовы прокомментировали, что соответствующие органы проверят обстоятельства происшествия, после чего смогут дать комментарии.

Напомним, ранее в правительстве Молдовы исключили возможность открытия избирательных участков в Приднестровье до реинтеграции региона. Приднестровцы на предстоящих парламентских выборах в Молдове могут проголосовать на участках, открытых на правом берегу.