Кишинів виключає відкриття виборчих дільниць у Придністровʼї до реінтеграції

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що на майбутніх парламентських виборах виборчі дільниці на території невизнаного Придністровʼя відкривати не будуть.

Його слова цитує портал NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні придністровський лідер Вадим Красносельський заявив, що на парламентських виборах у Молдові виборчі дільниці можуть нібито відкрити і в Придністровʼї.

Водночас на пресконференції після засідання молдовського уряду в середу Речан заявив, що відкриття виборчих дільниць у Придністровʼї стане можливим тільки після реінтеграції регіону.

"Молдова організує вільні і чесні вибори, зокрема на лівому березі Дністра, після реінтеграції та усунення сепаратистських елементів", – зазначив молдовський премʼєр.

Офіційний Кишинів послідовно стверджує, що відкрити виборчі дільниці на лівому березі Дністра під час виборів і референдуму неможливо, оскільки ця територія непідконтрольна конституційній владі.

Водночас жителі Придністров'я можуть проголосувати на дільницях, відкритих на правому березі.

Нагадаємо, у Молдові парламентські вибори мають відбутись 28 вересня. Наразі партія президентки Маї Санду лідирує в соціологічних опитуваннях.