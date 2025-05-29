У Трампа натякають, що не відступлять з тарифами після рішення суду

Від адміністрації президента США лунають сигнали про те, що вони не збираються відступати з тарифною політикою Трампа, попри рішення федерального суду.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Вранці 29 травня очільник Національної економічної ради Трампа Кевін Гассетт розкритикував рішення федерального суду, яким зупинили тарифи Трампа і заборонили запровадження нових.

Він назвав рішення "незначною перешкодою" для планів Трампа, створеною "суддями-активістами".

"За місяць-другий ви побачите, що країни відкривають ринки для американських товарів, що вони знизили свої бар’єри нетарифного характеру, знизили свої тарифи – і що США дуже з повагою і добре ставляться до країн, які так вчинили", – заявив він, також додавши, що у протилежному разі країнам слід очікувати тарифів.

Він також не погодився з аргументацією Суду з міжнародної торгівлі про те, що Трамп своїми тарифними рішеннями вийшов за межі повноважень.

"Стверджувати, що криза з фентанілом в Америці не є надзвичайною ситуацією – це для мене звучить настільки обурливо, що, переконаний, коли ми подамо апеляцію – це рішення скасують", – заявив Гассетт.

Він додав, що навіть якщо адміністрація програє апеляцію, Білий дім може задіяти інші юридичні інструменти, щоб продовжити тарифну політику Трампа.

За його словами, адміністрація продовжить діяти з розрахунком на те, що в апеляції судове рішення все ж залишить тарифи в силі, щоб допомогти з переговорами – які, за його словами, з багатьома країнами можуть закінчитися позитивним результатом вже у липні.

"Це точно не вплине на переговори. Тому що люди знають, що президент Трамп діє на 100% серйозно, і вони бачили, що президент Трамп завжди перемагає", – заявив Гассетт.

Заступник речника Білого дому Куш Десаї теж розкритикував рішення.

"Не необрані судді мають вирішувати, як правильно реагувати на надзвичайну ситуацію. Президент Трамп пообіцяв ставити інтереси Америки на перше місце, і адміністрація готова задіяти усі важелі виконавчої влади", – заявив він.

Давній радник Трампа Джейсон Міллер заявив, що рішення суду є "проявом спротиву "глибинної держави".

Нагадаємо, 28 травня Суд міжнародної торгівлі США постановив, що президент США Дональд Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи проти усіх країн світу. Адміністрація Трампа негайно подала апеляцію.

Раніше Трамп погодився відкласти запровадження 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після розмови з президенткою Єврокомісії.