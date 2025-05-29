В Іспанії затримали чоловіка, який потай фільмував жінок для "курсів з пікапу"

Поліція Іспанії в четвер повідомила про затримання чоловіка, який фільмував жінок без їхньої згоди, а отримані відео розміщував в інтернеті для реклами своїх "курсів зі зваблення".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мешканець Барселони, як виявили правоохоронці, фільмував жінок без їхньої згоди на вулиці, після того як зав'язував з ними розмову, а потім поширював ці відео в соцмережах, щоб рекламувати свій сайт.

Розслідування почалось у квітні після заяви однієї з постраждалих жінок, відео з якою набрало понад 700 тисяч переглядів і яке вона потім випадково побачила в інтернеті.

На відео жінка розповідає чоловікові свої "інтимні та особисті дані", після чого той починає до неї торкатися і двічі намагається поцілувати.

Слідчі виявили 329 відео на профілі підозрюваного, які "компрометували інтимне життя постраждалих", ідеться в повідомленні Національної поліції Іспанії.

Відео мали на меті рекламувати його курси "технік зваблення жінок" вартістю 3000 євро.

Затриманому інкримінують участь у злочинах проти приватного життя та сексуальних домаганнях.

Нагадаємо, минулого року Верховний суд Іспанії підтримав рішення суду нижчої інстанції про те, що поцілунок без згоди іншої сторони може вважатися сексуальним домаганням.