Укр Рус Eng

В Іспанії затримали чоловіка, який потай фільмував жінок для "курсів з пікапу"

Новини — Четвер, 29 травня 2025, 20:07 — Олег Павлюк

Поліція Іспанії в четвер повідомила про затримання чоловіка, який фільмував жінок без їхньої згоди, а отримані відео розміщував в інтернеті для реклами своїх "курсів зі зваблення".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мешканець Барселони, як виявили правоохоронці, фільмував жінок без їхньої згоди на вулиці, після того як зав'язував з ними розмову, а потім поширював ці відео в соцмережах, щоб рекламувати свій сайт.

Розслідування почалось у квітні після заяви однієї з постраждалих жінок, відео з якою набрало понад 700 тисяч переглядів і яке вона потім випадково побачила в інтернеті.

На відео жінка розповідає чоловікові свої "інтимні та особисті дані", після чого той починає до неї торкатися і двічі намагається поцілувати.

Слідчі виявили 329 відео на профілі підозрюваного, які "компрометували інтимне життя постраждалих", ідеться в повідомленні Національної поліції Іспанії.

Відео мали на меті рекламувати його курси "технік зваблення жінок" вартістю 3000 євро.

Затриманому інкримінують участь у злочинах проти приватного життя та сексуальних домаганнях.

Нагадаємо, минулого року Верховний суд Іспанії підтримав рішення суду нижчої інстанції про те, що поцілунок без згоди іншої сторони може вважатися сексуальним домаганням.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія кримінал
Реклама: