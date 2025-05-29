В Испании задержали мужчину, который тайно снимал женщин для "курсов по пикапу"

Полиция Испании в четверг сообщила о задержании мужчины, который снимал женщин без их согласия, а полученные видео размещал в интернете для рекламы своих "курсов по соблазнению".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Житель Барселоны, как выяснили правоохранители, снимал женщин без их согласия на улице, после того как завязывал с ними разговор, а затем распространял эти видео в соцсетях, чтобы рекламировать свой сайт.

Расследование началось в апреле после заявления одной из пострадавших женщин, видео с которой набрало более 700 тысяч просмотров и которое она потом случайно увидела в интернете.

На видео женщина рассказывает мужчине свои "интимные и личные данные", после чего тот начинает к ней прикасаться и дважды пытается поцеловать.

Следователи обнаружили 329 видео на профиле подозреваемого, которые "компрометировали интимную жизнь пострадавших", говорится в сообщении Национальной полиции Испании.

Видео были предназначены для рекламы его курсов "техник соблазнения женщин" стоимостью 3000 евро.

Задержанному инкриминируют участие в преступлениях против частной жизни и сексуальных домогательствах.

Напомним, в прошлом году Верховный суд Испании поддержал решение суда низшей инстанции о том, что поцелуй без согласия другой стороны может считаться сексуальным домогательством.