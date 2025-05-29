Премʼєр Португалії зберіг посаду і очолить уряд меншості

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза вирішив призначити премʼєр-міністром лідера правоцентристського блоку "Демократичний альянс" Луїша Монтенегру після дострокових парламентських виборів.

Своє рішення він оголосив увечері у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Марселу Ребелу де Соуза заявив, що призначив Монтенегру головою уряду Португалії з огляду на результати виборів до парламенту і "вислухавши політичні партії, представлені в ньому".

"Призначення та інавгурація уряду відбудуться після опублікування остаточних результатів виборів та установчих зборів нового скликання Асамблеї Республіки", – ідеться в повідомленні президентського палацу.

Правоцентристський "Демократичний альянс" Монтенегру отримав 91 місце у 230-місцевому однопалатному парламенті, зокрема два місця за результатами голосування за кордоном.

Хоча він отримав більше місць, ніж у 2024 році, йому знову не вистачає більшості, необхідної для завершення тривалого періоду нестабільності. Тому очікується, що Монтенегру очолить уряд меншості.

Тим часом ультраправа партія Chega випередила соціалістів і вперше стала головною опозиційною партією в парламенті Португалії.

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