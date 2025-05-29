Премьер Португалии сохранил пост и возглавит правительство меньшинства

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза решил назначить премьер-министром лидера правоцентристского блока "Демократический альянс" Луиша Монтенегру после досрочных парламентских выборов.

Свое решение он объявил вечером в четверг, сообщает "Европейская правда".

Марселу Ребелу де Соуза заявил, что назначил Монтенегру главой правительства Португалии с учетом результатов выборов в парламент и "выслушав политические партии, представленные в нем".

"Назначение и инаугурация правительства состоятся после публикации окончательных результатов выборов и учредительного собрания нового созыва Ассамблеи Республики", – говорится в сообщении президентского дворца.

Правоцентристский "Демократический альянс" Монтенегро получил 91 место в 230-местном однопалатном парламенте, в том числе два места по результатам голосования за рубежом.

Хотя он получил больше мест, чем в 2024 году, ему снова не хватает большинства, необходимого для завершения длительного периода нестабильности. Поэтому ожидается, что Монтенегро возглавит правительство меньшинства.

Между тем ультраправая партия Chega опередила социалистов и впервые стала главной оппозиционной партией в парламенте Португалии.

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