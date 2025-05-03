У Празі влаштували спецоперацію через озброєного чоловіка – якого, схоже, не існувало

У празькому районі Злічин уранці 3 квітня відбулась спецоперація поліції через повідомлення про озброєного чоловіка, якого, однак, не вдалось знайти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Правоохоронці отримали повідомлення від жінки, яка заявила, що в квартирі забарикадувався озброєний чоловік.

На місце виїхали поліцейські з автоматами, було викликано спецпідрозділ і поліцейський переговорник. Судячи з фото, також залучили поліцейський вертоліт.

Фото: Aktu24.cz

"Перші патрулі забезпечили охорону навколо будинку. Потім спецпідрозділ обшукав саму квартиру та приміщення в будинку. Однак нікого зі зброєю там не було", – сказав журналістам речник поліції Праги Річард Грдіна.

Фото: Aktu24.cz

Жінку, яка повідомила про інцидент, доставили до поліцейського відділку для пояснень та "подальших процесуальних дій", додав він. Спецоперацію завершили після 11-ї ранку.

Попередні дані вказують на те, що жінка вигадала історію, і озброєного чоловіка ніколи не існувало, але це ще належить перевірити правоохоронцям.

Минулого року повідомлялось, що в одному з містечок у німецькій Саксонії поліція вже кілька разів приїздила на виклик через пару лебедів з малятами, які "блокували" рух на вулицях з інтенсивним автомобільним рухом.