В Праге провели спецоперацию из-за вооруженного мужчины, которого, похоже, не существовало

В пражском районе Зличин утром 3 апреля прошла спецоперация полиции из-за сообщения о вооруженном мужчине, которого, однако, не удалось найти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Правоохранители получили сообщение от женщины, которая заявила, что в квартире забаррикадировался вооруженный мужчина.

На место выехали полицейские с автоматами, были вызваны спецподразделение и полицейский переговорщик. Судя по фото, также привлекли полицейский вертолет.

Фото: Aktu24.cz

"Первые патрули обеспечили охрану вокруг дома. Затем спецподразделение обыскало саму квартиру и помещения в доме. Однако никого с оружием там не было", – сказал журналистам представитель полиции Праги Ричард Грдина.

Фото: Aktu24.cz

Женщину, которая сообщила об инциденте, доставили в полицейский участок для объяснений и "дальнейших процессуальных действий", добавил он. Спецоперация завершилась после 11 утра.

Предварительные данные указывают на то, что женщина выдумала историю, и вооруженного мужчины никогда не существовало, но это еще предстоит проверить правоохранителям.

В прошлом году сообщалось, что в одном из городков в немецкой Саксонии полиция уже несколько раз приезжала по вызову из-за пары лебедей с птенцами, которые "блокировали" движение на улицах с интенсивным автомобильным движением.