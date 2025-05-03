В Праге провели спецоперацию из-за вооруженного мужчины, которого, похоже, не существовало
Новости — Суббота, 3 мая 2025, 13:38 —
В пражском районе Зличин утром 3 апреля прошла спецоперация полиции из-за сообщения о вооруженном мужчине, которого, однако, не удалось найти.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Правоохранители получили сообщение от женщины, которая заявила, что в квартире забаррикадировался вооруженный мужчина.
На место выехали полицейские с автоматами, были вызваны спецподразделение и полицейский переговорщик. Судя по фото, также привлекли полицейский вертолет.
"Первые патрули обеспечили охрану вокруг дома. Затем спецподразделение обыскало саму квартиру и помещения в доме. Однако никого с оружием там не было", – сказал журналистам представитель полиции Праги Ричард Грдина.
Женщину, которая сообщила об инциденте, доставили в полицейский участок для объяснений и "дальнейших процессуальных действий", добавил он. Спецоперация завершилась после 11 утра.
Предварительные данные указывают на то, что женщина выдумала историю, и вооруженного мужчины никогда не существовало, но это еще предстоит проверить правоохранителям.
В прошлом году сообщалось, что в одном из городков в немецкой Саксонии полиция уже несколько раз приезжала по вызову из-за пары лебедей с птенцами, которые "блокировали" движение на улицах с интенсивным автомобильным движением.