ЕС осудил Россию за открытие прямого авиасообщения с непризнанной Абхазией

Европейский Союз с осуждением отреагировал на возобновление прямого авиасообщения между Россией и непризнанной Абхазией.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление распространил представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Ануар Эль-Ануни.

Россия с 1 мая возобновила регулярное авиасообщение с непризнанной Абхазией. Аэропорт Сухуми принял в четверг первый коммерческий рейс за последние 32 года.

Комментируя это, в ЕС заявили, что возобновление авиасообщения с Абхазией, не согласованное с официальным Тбилиси, является нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны РФ.

"Европейский Союз вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах", – говорится в заявлении.

В июне 2024 года грузинский оппозиционный телеканал Mtavari сообщил, что Грузия и Россия, возможно, работают над восстановлением дипотношений. Тогда в российском МИД заявили, что такие сообщения являются фейком.

А позже пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова идти по пути восстановления дипломатических отношений с Грузией и поддерживает любые начинания Тбилиси в этом направлении.