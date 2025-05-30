Кілька країн ЄС можуть втратити доступ до мільярдів євро безповоротної фінансової допомоги, оскільки Європейська комісія готується оголосити про завершення дії фонду відновлення після пандемії у 2026 році, без можливості продовження.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Офіційне рішення комісії очікується 4 червня. Найбільше постраждають ті країни, які є головними бенефіціарами програми – Італія, Іспанія, Португалія та Польща.

Вони активно закликали до продовження дії фонду, проте, за інформацією видання, комісія заявить, що не має юридичних підстав для продовження терміну без внесення змін до ухвалених у 2021 році правил.

Фонд обсягом 650 мільярдів євро був створений для підтримки країн ЄС у відновленні після пандемії COVID-19. Однак отримати кошти з нього можна лише після виконання низки структурних реформ і цільових показників, що стало складним завданням для багатьох урядів.

Додаткові труднощі виникли через енергетичну кризу та інфляцію після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Єврокомісія наразі розглядає можливість надання додаткової технічної підтримки країнам, аби допомогти їм встигнути подати заявки до встановленого дедлайну – 31 серпня 2026 року. Гроші мають бути виплачені до 31 грудня того ж року.

Станом на зараз ЄС виплатив близько 315 мільярдів євро з передбачених 648 мільярдів євро.

Зміна базових правил програми для продовження дії фонду після 2026 року вимагала б одностайності всіх держав-членів, що виглядає малоймовірно на тлі опору таких країн, як Німеччина та Нідерланди.

Водночас деякі уряди намагаються шукати альтернативні рішення, щоб максимально використати доступні кошти. Наприклад, цього тижня Єврокомісія схвалила запит Польщі на перерозподіл майже 6 мільярдів євро із проєктів "зеленої" енергетики на більш затребувані ініціативи у сфері оборони.

Національні уряди вже давно скаржаться на складні правила Брюсселя, які, на їхню думку, сповільнюють виплати. Водночас сама комісія перебуває під тиском продемонструвати успішність програми, тож буде схильна профінансувати якомога більшу частину коштів до завершення терміну її дії.

Раніше повідомлялось, що у чотирьох країнах ЄС провели арешти у справі про зловживання з "ковідними" фондами.