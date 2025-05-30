Страны ЕС могут потерять миллиарды – Брюссель не продлит действие "ковидной помощи"

Несколько стран ЕС могут потерять доступ к миллиардам евро безвозвратной финансовой помощи, поскольку Европейская комиссия готовится объявить о завершении действия фонда восстановления после пандемии в 2026 году, без возможности продления.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Официальное решение комиссии ожидается 4 июня. Больше всего пострадают те страны, которые являются главными бенефициарами программы – Италия, Испания, Португалия и Польша.

Они активно призывали к продлению действия фонда, однако, по информации издания, комиссия заявит, что не имеет юридических оснований для продления срока без внесения изменений в принятые в 2021 году правила.

Фонд в размере 650 миллиардов евро был создан для поддержки стран ЕС в восстановлении после пандемии COVID-19. Однако получить средства из него можно только после выполнения ряда структурных реформ и целевых показателей, что стало сложной задачей для многих правительств.

Дополнительные трудности возникли из-за энергетического кризиса и инфляции после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Еврокомиссия в настоящее время рассматривает возможность предоставления дополнительной технической поддержки странам, чтобы помочь им успеть подать заявки до установленного дедлайна – 31 августа 2026 года. Деньги должны быть выплачены до 31 декабря того же года.

На данный момент ЕС выплатил около 315 миллиардов евро из предусмотренных 648 миллиардов евро.

Изменение базовых правил программы для продления действия фонда после 2026 года потребовало бы единодушия всех государств-членов, что выглядит маловероятным на фоне сопротивления таких стран, как Германия и Нидерланды.

В то же время некоторые правительства пытаются искать альтернативные решения, чтобы максимально использовать доступные средства. Например, на этой неделе Еврокомиссия одобрила запрос Польши на перераспределение почти 6 миллиардов евро из проектов "зеленой" энергетики на более востребованные инициативы в сфере обороны.

Национальные правительства уже давно жалуются на сложные правила Брюсселя, которые, по их мнению, замедляют выплаты. В то же время сама комиссия находится под давлением продемонстрировать успешность программы, поэтому будет склонна профинансировать как можно большую часть средств до завершения срока ее действия.

Ранее сообщалось, что в четырех странах ЕС провели аресты по делу о злоупотреблениях с "ковидными" фондами.