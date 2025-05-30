Естонія зупинила переговори з Росією щодо буїв на Нарві через неконструктивність РФ

Естонія оголосила про завершення переговорів з Росією щодо встановлення навігаційних буїв на річці Нарва.

Про це повідомили в МЗС Естонії, пише "Європейська правда".

Як зазначили в МЗС, попри річні спроби досягти домовленості з Москвою, прогресу так і не було досягнуто.

Заступниця генерального секретаря з правових і консульських питань Міністерства закордонних справ Естонії Керлі Вескі заявила, що цієї весни Таллінн запропонував нову угоду щодо розміщення буїв на період навігації, однак і ця ініціатива не мала конструктивного результату.

"Росія не погодилася на спільні вимірювання русла річки для уточнення місця розташування фарватеру і, отже, контрольної лінії, а також не надала нам відповіді щодо того, в чому саме полягає розбіжність думок", – пояснила Вескі.

Вескі додала, що непоступливість Москви – типова поведінка з боку Росії: "Естонія не дозволить подібним діям нас деморалізувати. Ми продовжимо тісну координацію з союзниками й партнерами задля безпеки нашої країни та всієї Європи".

Заступник генерального директора Департаменту поліції та прикордонної охорони з питань охорони кордону Вейко Коммусаар заявив, що в умовах відсутності згоди з російською стороною установка нових буїв цього літа не проводитиметься.

"Немає сенсу встановлювати навігаційні буї на річці, якщо між двома буями є кілька вигинів, оскільки пряме плавання від одного буя до іншого все одно може призвести до навігаційних помилок", – пояснив він.

Крім того, він закликав користувачів водного шляху бути обережними, зважаючи на GPS-перешкоди, що йдуть з російської території, і триматися якомога ближче до естонського берега.

Нагадаємо, вранці 23 травня 2024 року російська прикордонна служба в односторонньому порядку демонтувала 25 навігаційних буїв, які Естонія встановила на річці Нарва з метою покращення навігації.

Невдовзі перед травневим інцидентом з буями на Нарві минулого року набув розголосу проєкт, опублікований на сайті уряду Росії, що свідчив про наміри Москви в односторонньому порядку змінити морські кордони з сусідами у Балтійському морі. За деякий час проєкт зник із сайту.

Читайте також: Кордони РФ не починаються ніде. Як шантаж Росією балтійських сусідів відкрив стару проблему.