Эстония остановила переговоры с Россией по буям на Нарве из-за неконструктивности РФ

Эстония объявила о завершении переговоров с Россией по установлению навигационных буев на реке Нарва.

Об этом сообщили в МИД Эстонии, пишет "Европейская правда".

Как отметили в МИД, несмотря на годовые попытки достичь договоренности с Москвой, прогресс так и не был достигнут.

Заместитель генерального секретаря по правовым и консульским вопросам Министерства иностранных дел Эстонии Керли Вески заявила, что этой весной Таллинн предложил новое соглашение по размещению буев на период навигации, однако и эта инициатива не имела конструктивного результата.

"Россия не согласилась на совместные измерения русла реки для уточнения местоположения фарватера и, следовательно, контрольной линии, а также не предоставила нам ответа относительно того, в чем именно заключается расхождение мнений", – пояснила Вески.

Вески добавила, что неуступчивость Москвы – типичное поведение со стороны России: "Эстония не позволит подобным действиям нас деморализовать. Мы продолжим тесную координацию с союзниками и партнерами ради безопасности нашей страны и всей Европы".

Заместитель генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны по вопросам охраны границы Вейко Коммусаар заявил, что в условиях отсутствия согласия с российской стороной установка новых буев этим летом проводиться не будет.

"Нет смысла устанавливать навигационные буи на реке, если между двумя буями есть несколько изгибов, поскольку прямое плавание от одного буя к другому все равно может привести к навигационным ошибкам", – пояснил он.

Кроме того, он призвал пользователей водного пути быть осторожными, учитывая GPS-помехи, идущие с российской территории, и держаться как можно ближе к эстонскому берегу.

Напомним, утром 23 мая 2024 года российская пограничная служба в одностороннем порядке демонтировала 25 навигационных буев, которые Эстония установила на реке Нарва с целью улучшения навигации.

Вскоре перед майским инцидентом с буями на Нарве в прошлом году получил огласку проект, опубликованный на сайте правительства России, свидетельствующий о намерениях Москвы в одностороннем порядке изменить морские границы с соседями в Балтийском море. Через некоторое время проект исчез с сайта.

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