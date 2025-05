Зеленський: США, Європі і всім, хто хоче миру, варто бути рішучими

Президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати, європейські країни та всіх союзників проявляти більше рішучості у протистоянні російській агресії після чергових нічних ударів Росії, зокрема, по Харкову.

Про це Зеленський заявив у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави держави, внаслідок нічної атаки щонайменше вісім дронів-камікадзе "Шахед" влучили у тролейбусне депо в Харкові. Вони пошкодили житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Russian Shaheds against ordinary trolleybuses. This was a strike on Kharkiv – at least 8 Shahed drones destroyed a trolleybus depot and also damaged nearby residential apartment buildings. A typical Russian strike on ordinary civilian life.



In total, Russians used 90 attack… pic.twitter.com/WkJhUayv2T