Зеленський: США, Європі і всім, хто хоче миру, варто бути рішучими

Президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати, європейські країни та всіх союзників проявляти більше рішучості у протистоянні російській агресії після чергових нічних ударів Росії, зокрема, по Харкову.

Про це Зеленський заявив у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави держави, внаслідок нічної атаки щонайменше вісім дронів-камікадзе "Шахед" влучили у тролейбусне депо в Харкові. Вони пошкодили житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Russian Shaheds against ordinary trolleybuses. This was a strike on Kharkiv – at least 8 Shahed drones destroyed a trolleybus depot and also damaged nearby residential apartment buildings. A typical Russian strike on ordinary civilian life.



In total, Russians used 90 attack… pic.twitter.com/WkJhUayv2T – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2025

"Типовий російський удар по звичайному життю людей. Загалом за ніч росіяни застосували 90 ударних безпілотників і 2 балістичні ракети. Щодоби такі удари. Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі та не мають воєнного сенсу", – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія не відмовиться від стратегії терору без достатнього тиску, а розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у Москві сприймають як політичний виграш.

"Варто бути рішучими й сильними всім у світі – Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру. Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку", – заявив глава держави.

На тлі останніх заяв РФ та посилення нею повітряного терору проти України президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Але нещодавно Трамп оголосив, що утримується від запровадження санкцій проти Росії, якщо вважає, що це може "зіпсувати" укладання "угоди" про мир.