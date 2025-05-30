Зеленский: США, Европе и всем, кто хочет мира, стоит быть решительными

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты, европейские страны и всех союзников проявлять больше решимости в противостоянии российской агрессии после очередных ночных ударов России, в частности, по Харькову.

Об этом Зеленский заявил в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

По словам главы государства, в результате ночной атаки по меньшей мере восемь дронов-камикадзе "Шахед" попали в троллейбусное депо в Харькове. Они повредили жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.

Russian Shaheds against ordinary trolleybuses. This was a strike on Kharkiv – at least 8 Shahed drones destroyed a trolleybus depot and also damaged nearby residential apartment buildings. A typical Russian strike on ordinary civilian life.



In total, Russians used 90 attack… pic.twitter.com/WkJhUayv2T – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2025

"Типичный российский удар по обычной жизни людей. Всего за ночь россияне применили 90 ударных беспилотников и 2 баллистические ракеты. Каждую ночь такие удары. Абсолютное большинство из них – по гражданской инфраструктуре и не имеют военного смысла", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия не откажется от стратегии террора без достаточного давления, а разговоры о паузах в давлении или ослаблении санкций в Москве воспринимают как политический выигрыш.

"Стоит быть решительными и сильными всем в мире – Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира. Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность", – заявил глава государства.

На фоне последних заявлений РФ и усиления ею воздушного террора против Украины президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Но недавно Трамп объявил, что воздерживается от введения санкций против России, если считает, что это может "испортить" заключение "соглашения" о мире.