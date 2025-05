Зеленский: США, Европе и всем, кто хочет мира, стоит быть решительными

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты, европейские страны и всех союзников проявлять больше решимости в противостоянии российской агрессии после очередных ночных ударов России, в частности, по Харькову.

Об этом Зеленский заявил в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

По словам главы государства, в результате ночной атаки по меньшей мере восемь дронов-камикадзе "Шахед" попали в троллейбусное депо в Харькове. Они повредили жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.

Russian Shaheds against ordinary trolleybuses. This was a strike on Kharkiv – at least 8 Shahed drones destroyed a trolleybus depot and also damaged nearby residential apartment buildings. A typical Russian strike on ordinary civilian life.



In total, Russians used 90 attack… pic.twitter.com/WkJhUayv2T