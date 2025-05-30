У Британії чоловік, який в'їхав у натовп фанатів у Ліверпулі, постав перед судом

У Великій Британії обрали запобіжний захід чоловікові, який в’їхав автомобілем у натовп футбольних фанатів у Ліверпулі, травмувавши майже 80 осіб.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

53-річного Пола Дойла, мешканця Ліверпуля, звинувачують за сімома статтями, зокрема про небезпечне керування транспортним засобом та умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку з наїздом на футбольних фанатів ввечері 26 травня.

Дойла залишили під вартою. Наступне судове засідання призначене на 14 серпня.

Внаслідок наїзду авто на натовп футбольних фанатів у Ліверпулі госпіталізували 27 осіб, загалом постраждали 79.

Станом на четвер у лікарнях залишались семеро постраждалих.

На початку травня у Парижі після півфіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Арсеналом" (2:1) автомобіль протаранив кількох уболівальників, які святкували вихід французького клубу у фінал – авто потім знайшли спаленим.