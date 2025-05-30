В Британии мужчина, который въехал в толпу фанатов в Ливерпуле, предстал перед судом

В Британии избрали меру пресечения мужчине, который въехал автомобилем в толпу футбольных фанатов в Ливерпуле, травмировав почти 80 человек.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

53-летнего Пола Дойла, жителя Ливерпуля, обвиняют по семи статьям, в частности об опасном управлении транспортным средством и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений в связи с наездом на футбольных фанатов вечером 26 мая.

Дойла оставили под стражей. Следующее судебное заседание назначено на 14 августа.

В результате наезда авто на толпу футбольных фанатов в Ливерпуле госпитализировали 27 человек, всего пострадали 79.

По состоянию на четверг в больницах оставались семеро пострадавших.

В начале мая в Париже после полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Арсеналом" (2:1) автомобиль протаранил нескольких болельщиков, которые праздновали выход французского клуба в финал – авто потом нашли сожженным.