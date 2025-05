Орбан прийняв співголову ультраправих Німеччини після критики з боку Мерца

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у пʼятницю прийняв Алісу Вайдель – співголову ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Орбан написав на Х.

Вайдель завітала в Будапешт по дорозі з конференції консерваторів CPAC, де вона звинуватила "впливових політиків" у спробі розвалити "АдН" – "найсильнішу опозиційну партію Німеччини, яка незабаром стане рушійною силою в декількох східних федеральних землях".

"Радий знову бачити вас, Алісо Вайдель. Бажаю вам подальших успіхів у боротьбі за суверенну і безпечну Німеччину!" – написав угорський премʼєр.

🇭🇺🤝🇩🇪 Great seeing you again, @Alice_Weidel. Wishing you continued strength in your fight for a sovereign and secure Germany! pic.twitter.com/ZLtY0yhZ1p