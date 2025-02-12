Орбан відкрито підтримав німецьких ультраправих перед виборами: "За ними майбутнє"

Глава угорського уряду Віктор Орбан прийняв у Будапешті Алісу Вайдель, співголову ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") та кандидатку у канцлери від цієї політсили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Index.

Політики у середу провели спільну пресконференцію, на якій Орбан заявив, що за "АдН" – майбутнє, а Аліса Вайдель назвала прем’єр-міністра Угорщини взірцем для наслідування.

"АдН" не є партією, лідера якої вітають прем'єр-міністри всіх європейських країн, але настав час це змінити. Саме тому ми тут. Я радий, що президентка (партії) прийняла моє запрошення", – сказав Орбан.

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Він розповів, що вони з Вайдель обговорили багато питань, але найважливішим було те, чого угорці можуть очікувати від "АдН".

"Усі важливі пункти програми "АдН" є тими, які принесуть користь Угорщині, від міграційної до енергетичної політики. Найважливіший урок зустрічі… полягає в тому, що все, що "АдН" представляє сьогодні, якщо воно буде реалізоване, буде добрим для Угорщини", – заявив Орбан.

Він також сказав, що якщо правляча еліта не хоче бути на боці народу, але з'являється партія, яка робить це, то за цією партією майбутнє. "Абсолютно ясно, що за "АдН" – майбутнє", – переконаний угорський прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що раніше німецький уряд звинуватив американського мільярдера Ілона Маска у втручанні у вибори через його відкриту підтримку "Альтернативи для Німеччини".

А кандидат у канцлери Фрідріх Мерц назвав дії Маска щодо Німеччини "загарбницькими і зухвалими" після того, як власник Tesla опублікував у газеті Welt am Sonntag позицію, в якій назвав ультраправу партію "останньою іскрою надії" Німеччини.

Дострокові вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого.

Більше читайте у статті: Альтернатива для Ілона Маска: навіщо соратник Трампа втручається у німецькі вибори.