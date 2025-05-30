Орбан принял сопредседателя ультраправых Германии после критики со стороны Мерца

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу принял Алису Вайдель – сопредседателя ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Орбан написал на Х.

Вайдель посетила Будапешт по дороге с конференции консерваторов CPAC, где она обвинила "влиятельных политиков" в попытке развалить "АдГ" – "сильнейшую оппозиционную партию Германии, которая вскоре станет движущей силой в нескольких восточных федеральных землях".

"Рад снова видеть вас, Алиса Вайдель. Желаю вам дальнейших успехов в борьбе за суверенную и безопасную Германию!" – написал венгерский премьер.

🇭🇺🤝🇩🇪 Great seeing you again, @Alice_Weidel. Wishing you continued strength in your fight for a sovereign and secure Germany! pic.twitter.com/ZLtY0yhZ1p – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 30, 2025

Это вторая встреча Орбана и Вайдель. Первая состоялась в середине февраля, за считанные недели до досрочных выборов в Германии. Тогда венгерский премьер открыто поддержал "Альтернативу для Германии".

Кроме того, о встрече стало известно после публичной критики Венгрии со стороны немецких чиновников.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц недавно сказал, что Германия рассмотрит возможность приостановления финансирования Венгрии – так же, как и Словакии, которая также тяготеет к проявлениям неуважения к европейским ценностям.

А министр по вопросам Европы в МИД Германии Гюнтер Кригбаум заявил, что терпение стран-членов Европейского Союза к Венгрии уменьшается из-за длительных нарушений верховенства права, и все больше государств рассматривают дальнейшие шаги.