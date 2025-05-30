Макрон призвал Китай сдержать КНДР от втягивания в войну против Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил Китай о потенциальном усилении присутствия НАТО в Азии, если он не примет дополнительные меры, чтобы остановить участие Северной Кореи в войне против Украины.

Об этом Макрон сказал в выступлении на саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В своем выступлении Макрон назвал участие северокорейских войск в войне России против Украины "большим вопросом для всех нас".

"Если Китай не хочет, чтобы НАТО вмешивался в Юго-Восточной Азии, он должен предотвратить привлечение (войск Северной Кореи. – Ред.) в войне в Европе", – заявил французский лидер.

Он также предупредил о риске распространения ядерного оружия и возможном распаде мирового порядка, установленного после Второй мировой войны, дополнительно призвав страны Азии быть независимыми как от США, так и от Китая.

"Франция привержена стратегической автономии, свободе суверенитета. Мы защищаем этот подход для Европы и Индо-Тихоокеанского региона", – заявил Макрон.

В конце апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

Впоследствии Путин подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их.

В США отреагировали "обеспокоенностью", а в Евросоюзе назвали это "проявлением отчаяния со стороны России".