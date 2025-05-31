Контрадмірал США вважає, що Америка має відповідати на удари РФ по енергетиці України

Контрадмірал ВМС США Майкл Гʼюїт вважає, що Сполучені Штати Америки мають відповідати на російські обстріли енергетичних об’єктів України.

Про це він заявив під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Контрадмірал США вважає, що його варто розглядати удари росіян по енергетичних об’єктах в тому числі через призму економіки та втрат, яких РФ завдає Україні.

"Енергетичний суверенітет – це вестфальський принцип XXI століття, а не кордони. І, на мою думку, ми бачимо, як це реалізується у діях Путіна – він атакує енергетичну інфраструктуру України. І в деякому сенсі саме на це ми повинні реагувати.", – сказав він.

На його думку, США також мають зосередитись на роботі з економічним потенціалом українсько-американських відносин.

"А коли ми дійдемо до миру, я хотів би бачити економічну взаємозалежність між Америкою та Україною, бо саме так зберігається відданість Америки. Це не про боротьбу з Путіним, це про економічну цінність наших двох країн", – підсумував Гʼюїт.

Варто звернути увагу, що у лютому після того, як американський президент Дональд Трамп прийшов до влади – Державний департамент США припинив реалізацію проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з відновлення енергомережі України після військових атак РФ.

Після цього стало відомо, що Італія внесе до Фонду підтримки енергетики України 13 млн євро.

Слідом ще кілька країн зробили внески від себе: уряд Канади вніс до додаткових 33,4 млн євро, Ісландія перерахувала ще понад 2 млн євро, а Нідерландів – 65 млн євро.