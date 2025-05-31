Контрадмирал США считает, что Америка должна отвечать на удары РФ по энергетике Украины

Контрадмирал ВМС США Майкл Хьюит считает, что Соединенные Штаты Америки должны ответить на российские обстрелы энергетических объектов Украины.

Об этом он заявил во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе, передает корреспондент "Европейской правды".

Контрадмирал США считает, что удары россиян по энергетическим объектам следует рассматривать в том числе через призму экономики и потерь, которые РФ наносит Украине.

"Энергетический суверенитет – это вестфальский принцип XXI века, а не границы. И, на мой взгляд, мы видим, как это реализуется в действиях Путина – он атакует энергетическую инфраструктуру Украины. И в некотором смысле именно на это мы должны реагировать", – сказал он.

По его мнению, США также должны сосредоточиться на работе с экономическим потенциалом украинско-американских отношений.

"А когда мы дойдем до мира, я хотел бы видеть экономическую взаимозависимость между Америкой и Украиной, потому что именно так сохраняется преданность Америки. Это не о борьбе с Путиным, это об экономической ценности наших двух стран", – подытожил Хьюит.

Стоит обратить внимание, что в феврале после того, как американский президент Дональд Трамп пришел к власти, Государственный департамент США прекратил реализацию проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по восстановлению энергосети Украины после военных атак РФ.

После этого стало известно, что Италия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 13 млн евро.

Вслед за ней еще несколько стран сделали взносы от себя: правительство Канады внесло дополнительные 33,4 млн евро, Исландия перечислила еще более 2 млн евро, а Нидерланды – 65 млн евро.