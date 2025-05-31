ЗМІ: у ЄЦБ готові і далі працювати з засудженим словацьким главою Нацбанку

Політики Європейського центрального банку готові продовжувати працювати зі своїм словацьким колегою Петером Кажиміром, незважаючи на його засудження за хабарництво на цьому тижні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на слова людей, знайомих з їхніми думками.

Хоча посадовці вважають обвинувальний вирок неприємним і пам'ятають про репутаційну шкоду, яку він може завдати ЄЦБ, вони хочуть побачити результат його апеляції на рішення словацького суду, кажуть джерела.

Кажимір має намір оскаржити своє засудження у справі, яка датується його перебуванням на посаді міністра фінансів, і, за словами його адвоката, не збирається йти у відставку з посади голови центрального банку Словаччини.

І це незважаючи на те, що термін повноважень 56-річного керівника закінчується 1 червня. Він залишатиметься тимчасово виконувачем обов'язків, поки уряд не визначиться з наступником, хоча може бути звільнений, якщо вища судова інстанція підтвердить його провину.

Очікується, що Кажимір візьме участь у засіданні Ради керуючих наступного тижня у Франкфурті-на-Майні. Однак він не матиме права голосу через ротаційну систему ЄЦБ.

Ситуація склалася в незручний час для франкфуртської установи, яка стикається з важкими рішеннями щодо того, як керувати єврозоною через переформатування глобальної торгівлі президентом Дональдом Трампом. Вони готові знову знизити відсоткові ставки 5 червня, але менш упевнені після цього, оскільки інфляція, ймовірно, сповільниться в найближчій перспективі, але ризикує різко зрости пізніше.

Судовий процес над Кажиміром – не перший проти одного з членів ЄЦБ. У липні минулого року голова центрального банку Мальти Едвард Сциклуна звернувся до ЄЦБ з проханням про відставку, поки триває судовий процес проти нього за звинуваченням у шахрайстві. Відтоді на засіданнях Ради керуючих був присутній його заступник.

Колишній голова центрального банку Латвії Ілмар Римшевич, тим часом, боровся зі звинуваченнями у хабарництві, перебуваючи на посаді до 2019 року. Судовий процес над ним розпочався за кілька тижнів до закінчення терміну його повноважень, і він був засуджений до шести років ув'язнення у 2023 році – рішення, яке він досі оскаржує.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард сама була визнана винною у недбалості паризьким судом у 2016 році за вирішення багатомільйонної суперечки під час її перебування на посаді міністра фінансів Франції майже десять років тому. Вона не понесла жодного покарання.

Засудження Кажиміра додає аргументів на користь того, що кар'єра в політиці, а не в академічних колах, робить посадовців більш вразливими до скандалів. Це питання буде особливо ретельно вивчатися цього року, який може ознаменувати найбільшу кадрову перестановку в ЄЦБ з 2019 року.

Австрія вже призначила колишнього міністра праці та економіки Мартіна Кохера наступником Роберта Хольцмана на чолі центрального банку. Постійні заміни в інших країнах, включаючи Словенію, Нідерланди та Португалію, ще не оголошені.