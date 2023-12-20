Ексглаву Центробанку Латвії, фігуранта скандалу з відмиванням грошей РФ, визнали винним у корупції 

Латвійський суд визнав винним в отриманні хабара колишнього члена Керуючої ради Європейського центрального банку та багатолітнього голову латвійського Центробанку Ілмарса Римшевічса, і тепер йому загрожує шість років ув'язнення та конфіскація активів.

Про це, як пише "Європейська правда", у середу повідомило агентство Bloomberg.

Суд зазначив у своєму рішенні, що 58-річний Римшевічс порушив закон, прийнявши десять років тому від акціонерів нині неіснуючого банку платежі та туристичну поїздку до Росії – на півострів Камчатка на узбережжі Тихого океану,

Прокурори вимагали шість років ув'язнення і конфіскації активів. Римшевічс заявив, що подасть апеляцію на це рішення.

Арешт Римшевічса у 2018 році став частиною хвилі скандалів з відмиванням грошей, які охопили Латвію та сусідню Естонію.

Балтійська країна побачила, як зазнала краху модель її банківського сектору з переказу американських доларів для російського бізнесу. Міністерство фінансів США зажадало регуляторних змін, а міжнародні кредитори закрили кореспондентські рахунки.

Падіння Римшевічса, який обіймав посаду голови Центробанку Латвії з 2001 по 2019 рік, було стрімким і відбулося після публікації фотографій, на яких він зображений на далекому сході Росії. Були також звинувачення на його адресу в укладанні угод у сауні та вимаганні хабарів.

Справа привернула увагу латвійської громадськості, про неї вже зняли фільм і видали дві книги. Нещодавня книга друга Римшевічса, який доводить його невинуватість, стала бестселером у кількох ризьких магазинах.

Прокурори спиралися на таємне прослуховування сауни у 2013 році та свідчення двох акціонерів Trasta Komercbanka, який був закритий у 2016 році, частково через відмивання грошей. Один з них згодом відмовився від своїх свідчень, а інший помер.

Кримінальну справу було відкладено через оскарження в Європейському суді щодо потенційного імунітету Римшевічса від судового переслідування як члена Ради керуючих ЄЦБ. Зрештою, Суд ЄС постановив, що імунітет не захищає від відмивання грошей.

Римшевічсу, який звинувачує три комерційні банки у змові проти нього, також загрожує кримінальний процес за спробу фальсифікації свідчень і купівлю фальшивого сертифіката про наявність COVID-19. Він заперечує свою провину в обох цих справах.